Video: विमानात रडू लागली एअर होस्टेस, काय आहे कारण, पहा व्हिडीओ

निरोप घेणे हा सर्वांसाठी भावनिक क्षण असतो. कामाच्या ठिकाणी निरोप घेणे हे खरचं खुप कठीण असतं. विशेषत: जर ती एखादी संस्था किंवा कार्यस्थळ असेल तर ते तुमच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनतात. इंडिगो फ्लाइटच्या एका एअर होस्टसचा असाच एक व्हिडिओ समोर आलाय या व्हिडीओमध्ये ही एअर होस्टेस तीच्या शेवटच्या दिवशी भावनिक निरोप देताना रडत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या एअर होस्टेसचे नाव सुरभी नायर (Surabhi Nair) आहे. (Air hostess in Indigo plane started crying in her last day speech the video goes viral)

या व्हिडिओमध्ये, एअर होस्टेस सुरभी नायर तिच्या कामाच्या शेवटच्या दिवशी भावनिक झाली. प्रवासी आणि इतर क्रू सदस्यांना संबोधित करताना तिला अश्रु अनावर झाले. विशेष म्हणजे सुरभीने भाषण देण्यासाठी विमानात पब्लिक ॲड्रेस सिस्टमचा वापर केलाय. यावेळी सुरभी भावनिक होताना म्हणाली, “हा दिवस येईल असं कधीच वाटलं नव्हतं. मला काय बोलावे कळत नाही. या कंपनीने मला सर्व काही दिले, मला जायचे नाही पण जावे लागेल.” ’ पुढे तिने आपल्या कंपनीचे आणि सहकाऱ्यांचे सुद्धा कौतुक केले. बोलताना ती तिचे अश्रू रोखण्याचा प्रयत्न करते.

प्रवाशांचे आभार मानताना सुरभी म्हणाली, 'सर्वांचे खूप खूप आभार. आमच्यासोबत उड्डाण करणाऱ्या प्रत्येकाचे आभार. तुमच्यामुळेचं आम्हाला आमचा पगार वेळेवर मिळतो. एअर होस्टेसचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. मात्र असा भावनिक आणि रडतानाचा व्हिडिओ पहिल्यांदा व्हायरल झालाय. त्यामुळे सोशल मीडियावर या व्हिडिओची खुप चर्चा सुरु आहे.