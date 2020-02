Video : ‘जय श्रीराम’चा नारा देताच भर सभेत काय झाले पाहा...

कन्नोज : येथील समाजवादी पक्षाच्या महिला संमेलनादरम्यान एका तरुणाला मारहाण करण्यात आली. यावरून सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.

सपाचे अखिलेश यादव व्यासपीठावर भाषण देत असताना एका तरुणाने रोजगारसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. अखिलेश यांनी त्यांना पुढे येण्यास सांगितले. तरुण जसा व्यासपीठाजवळ आला त्याने मोठ्याने ‘जय श्रीराम’चा नारा दिला. यावर अखिलेश यादव म्हणाले की, मी विष्णू भगवानला मानतो...कृष्ण भगवानलाही मानतो...याचा अर्थ मी कायम हेच बोलत नाही. यानंतर उपस्थित सपा नेत्यांनी त्या तरुणाला भाजप कार्यकर्ता म्हणत मारहाण केली.

यानंतर पोलिसांनी त्या तरुणाला गर्दीतून बाहेर काढले. या तरुणाच्या वक्तव्यावर अखिलेश यादव खूप नाराज झाले. आणि त्यांनी व्यासपीठाच्या सुरक्षिततेवरुन तैनात असलेल्या तालग्रामचे इन्स्पेक्टर राजा दिशेन सिंह यांना फटकारले. पोलीस तैनात असताना भाजपाचा माणूस येथे कसा आला. ते म्हणाले, तरुणाकडे बॅग होती. त्यात काय होतं कुणाला माहिती? त्याची बॅग तपासायला हवी होती.

अखिलेश इतकं म्हणून थांबले नाही तर त्यांनी जोपर्यंत पोलीस त्या तरुणाचं नाव आणि पत्ता देत नाहीत तोपर्य़ंत ते कुठेही जाणार नसल्याची चेतावणी दिली. भाषण संपल्यानंतर अखिलेश यांनी पुन्हा तरुणाचे नाव आणि पत्ता विचारला.

#WATCH Uttar Pradesh: Samajwadi Party President Akhilesh Yadav scolds a police officer after a man went near the dais and chanted 'Jai Shri Ram' while he was addressing a gathering in Kannauj district today. pic.twitter.com/2XGk9kQHhh

— ANI UP (@ANINewsUP) February 15, 2020