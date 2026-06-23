Aligarh Brass Statue: कुलपांसाठी प्रसिद्ध अलीगढ आता बनेल पितळ कलेचे जागतिक केंद्र? GI टॅगनंतर सुरू झाला नव्या यशाचा प्रवास

उत्तर प्रदेशातील अलीगढ (Aligarh) जिल्हा हा जगभर केवळ आपल्या मजबूत आणि प्रसिद्ध कुलुपांसाठी (Locks) ओळखला जातो. मात्र, आता या शहराच्या शिरपेचात आणखी दोन मानाचे तुरे रोवले गेले आहेत. अलीगढ निर्मित प्रसिद्ध 'पीतल मूर्ती' (Brass Sculptures / Aligarh Brass Statue) आणि 'हार्डवेअर' (Hardware) या दोन्ही क्षेत्रातील उत्पादनांना अधिकृतपणे जीआय टॅग (GI Tag - Geographical Indication) मिळाला आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशच्या समृद्ध वारशाने आता ८३ जीआय टॅग्जचा टप्पा गाठून देशात आपले प्रथम क्रमांकाचे स्थान अव्वल ठेवले आहे. चेन्नई येथील जीआय रजिस्ट्री कार्यालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिकृत यादीनुसार या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा करण्यात आली..जीआय मॅन ऑफ इंडिया' यांच्या सहकार्याने रचला कीर्तिमानअलीगढच्या पितळ मूर्ती आणि हार्डवेअर उत्पादकांना हा बहुमान मिळवून देण्यासाठी 'जीआय मॅन ऑफ इंडिया' म्हणून प्रसिद्ध असलेले पद्मश्री डॉ. रजनी कांत यांनी तांत्रिक सहकार्य केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'अलीगढ ब्रास स्टेचू अँड आर्टवेअर सप्लायर असोसिएशन' आणि 'अलीगढ हार्डवेयर अँड लॉक्स ट्रेडर्स असोसिएशन'ने कायदेशीर प्रक्रियेसाठी अर्ज केला होता. विविध तपासण्या आणि सादरीकरण (Presentation) पूर्ण झाल्यानंतर हा टॅग बहाल करण्यात आला.याच आर्थिक वर्षात डॉ. रजनी कांत यांच्या सहकार्याने संपूर्ण देशात एकूण ८४ नवीन जीआय टॅग्जची नोंदणी झाली असून २१५ नवीन अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत, जो स्वतःमध्ये एक नवा विक्रम आहे. वाराणसी (काशी) हे सर्वाधिक ३२ जीआय टॅग्जसह जागतिक स्तरावर अग्रेसर राहिले आहे..Arabian Sea Monsoon : मॉन्सूनचे जोरदार आगमन!, मध्य अरबी समुद्र, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटकात पावसाला सुरूवात; दोन दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापणार.'एक जिल्हा एक उत्पादना'नंतर (ODOP) आता कायदेशीर ओळखअलीगढ ब्रास स्टेचू असोसिएशनचे अध्यक्ष हनुमंत राम गांधी यांनी सांगितले की, "येथील स्थानिक उद्योजकांसाठी हा जीआय टॅग अत्यंत आवश्यक होता. यामुळे आमच्या उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंगला मोठी ताकद मिळेल." आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत 'लोकल ते ग्लोबल' जाण्यासाठी ओडीओपी (ODOP) उत्पादनांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचे काम यामुळे पूर्ण झाले आहे. या प्रक्रियेत असोसिएशनचे सचिव कपिल वाष्र्णेय, कोषाध्यक्ष मोहित राठी, सुनील पाली आणि गोपाल वाष्र्णेय यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.उत्तर प्रदेशला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था (1 Trillion Dollar Economy) बनवण्याच्या उद्दिष्टात हा जीआय टॅग मोलाची भूमिका बजावेल. यामुळे राज्यातील लाखो कारागीर, विणकर, महिला आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा आर्थिक बदल घडून येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..उद्योजकांना आणि ग्राहकांना मिळणारे मुख्य लाभ (Benefits of GI Tag)१. अस्सल आणि प्रामाणिक उत्पादनाची हमी: जीआय टॅग हे एक विशेष सरकारी प्रमाणपत्र आहे. यामुळे ग्राहकांना मूळ आणि अस्सल (Authentic) उत्पादन मिळण्याची खात्री पटते.२. नकली उत्पादनांना आळा: बाजारात अलीगढच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या नकली आणि निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांची विक्री पूर्णपणे थांबेल.३. कायदेशीर संरक्षण: एकदा जीआय टॅग मिळाल्यानंतर, इतर कोणत्याही क्षेत्रातील उत्पादक किंवा व्यावसायिक स्वतःच्या ब्रँडिंगसाठी 'अलीगढ हार्डवेअर' किंवा 'अलीगढ पीतल मूर्ती' या नावाचा गैरवापर करू शकत नाही.४. वैश्विक बाजारपेठ आणि चांगला भाव: उत्पादनाला जागतिक स्तरावर मोठी ओळख मिळते, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादक आणि कारागिरांना त्यांच्या मालासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्तम मूल्य मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.