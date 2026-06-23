देश

Aligarh Brass Statue: कुलपांसाठी प्रसिद्ध अलीगढ आता बनेल पितळ कलेचे जागतिक केंद्र? GI टॅगनंतर सुरू झाला नव्या यशाचा प्रवास

Aligarh Brass Statue and Hardware Receive GI Tag: ODOP उपक्रमाला मोठे बळ मिळत असून अलीगढची पारंपरिक कला आता ग्लोबल ब्रँड बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
Aligarh Brass Statue

Aligarh Brass Statue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील अलीगढ (Aligarh) जिल्हा हा जगभर केवळ आपल्या मजबूत आणि प्रसिद्ध कुलुपांसाठी (Locks) ओळखला जातो. मात्र, आता या शहराच्या शिरपेचात आणखी दोन मानाचे तुरे रोवले गेले आहेत. अलीगढ निर्मित प्रसिद्ध 'पीतल मूर्ती' (Brass Sculptures / Aligarh Brass Statue) आणि 'हार्डवेअर' (Hardware) या दोन्ही क्षेत्रातील उत्पादनांना अधिकृतपणे जीआय टॅग (GI Tag - Geographical Indication) मिळाला आहे.

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Uttar Pradesh