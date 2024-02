all controversy around worship places in india disputed mosques Mandir claims gyanvapi case marathi news

रोहित कणसे ज्ञानवापी परिसरात भारतीय पुरातत्व सर्व्हे (एएसआय) च्या रिपोर्ट काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या रिपोर्टमध्ये येथे मंदिराचे अवशेष आढळल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर लगेच जिल्हा कोर्टाने मोठा निर्णय घेत तळघर पूजा करण्यासाठी खुले करण्यात आले. हे तळघर १९९३ पासून बंद होते. यानंतर देशातील वाद सुरू असलेल्या सर्वच धार्मिक स्थळांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अयोध्येतील राम मंदिरानंतर आता काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांबद्दलचे वाद देखील चर्चेत येत आहेत. ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाने देशातील वादात असलेल्या मशिदी आणि स्मारकांच्या संख्या तब्बल ५० असल्याचे सांगितले होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी याबद्दल वेगवेगळे दावे केले जातात. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मुघलकालीन हजारो हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि त्यानंतर येथे बांधकाम करण्यात आलं. सध्या विवीध कोर्टांमध्ये अशा अनेक प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. ज्ञानवापीबद्दल हिंदू पक्षाचा दावा वादग्रस्त जागेवर जमीनीपासून तब्बल १०० फूट खाली विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आहे. मंदिराचे बांधकाम २ हजार वर्षांपूर्वी महाराज विक्रमादित्य यांनी केलं होतं. मात्र औरंगजेबाने १६६४ मध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशिद बांधली. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की काशी विश्वनाथ मंदिराचे अवशेषांपासूनच ज्ञानवापी मशिद बांधण्यात आली. याच दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून काम करण्यात आलं. आता या ठिकाणी सुरू आहे वाद मथुरेरीत शाही इदगाह संबंधीत वाद चर्चेत आहे. दावा केला जात आहे की मशिद १६७० मध्ये कृष्ण मंदिर पाडून बांधण्यात आली आहे. सध्या श्रीकृष्ण जन्मस्थळ सेवा संध आणि ट्रस्ट शाही मशिद ईदहाह यांच्यात वाद सुरू आहे आणि प्रकरण स्थानीक कोर्टात आहे. मध्यप्रदेशच्या धार भोजशाला देखील विवादीत स्थळ आहे. येथे हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्ष दावा करत आले आहेत. हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे की राजवंश काळात येथे काही काळासाठी मुस्लिम नमाज अदा करत होते. दुसरीकडे मुस्लिम समाजाचे म्हणने आहे की आम्ही अनेक वर्षांपासून येथे नमाज अदा करतो. मुस्लिम पक्षाकडून भोजशाला- कमाल मौलाना मशिद असल्याचे सांगतात. बदायूं याची शाही इमाम मशिदीबद्दल देकील वाद होत आले आहेत. तब्बल आठशे वर्ष जूनी मशिदीबद्दल अखिल भारतीय हिंदू महासभेने हे अवैध असल्याचा दावा केला आहे, ही मशिद १०व्या शतकात शिव मंदिर पाडून बनवण्यात आल्याचा दावा केला होता. यावर याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. याखेरीज दिल्लीतील कुतुब मीनार, अजमेर येथे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, इतकेच नाही तर आग्र्याच्या ताजमहल बद्दल देखील वाद सुरु आहेत. कुतुब मीनार बद्दल दावा केला जातो की हा बांधताना मुघल शासक कुतबुद्दीन ऐबक याने तब्बल २७ हिंदू आणि जैन मंदिरे तोडली होती. त्यांच्या अवशेषापासूनचं कुतुब मीनार बांधण्यात आलं. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी बद्दल निर्णय दिल्यानंतर देशभरातील कोर्टात याचिका दाखल केल्या गेल्या गेल्या आहेत. ज्ञानवापी प्रकरणात १९९१ मध्ये वारणाणसी कोर्टात पहिली केस दावा करण्यात आली होती. यामध्ये परिसरात पूजा करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. यानंतर काही दिवसानंतर केंद्राने प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन) अॅक्ट पारित केला. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ आधी बांधण्यात आलेल्या धार्मिक स्थाळाला दुसऱ्या धर्मस्थळामध्ये रुपांतरित केले जाऊ शकत नाही. जर कोणी धार्मिक स्थळाशी छेडछाड करून बदलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला तीन वर्षांच्या कैद आणि दंड होऊ शकतो. तेव्हा राम मंदिरचे प्रकरण कोर्चात होते. म्हणून त्याला यापासून वेगळे ठेवण्यात आले होते. यानंतर ज्ञानवापी केसमध्ये या कायद्याचा हवाला देताना मशिद कमेटीने विरोध केला. अलाहाबाद हायकोर्टाने तेव्हा स्टेचे आदेश देत आहे तशी स्थिती कायम ठेवली. मात्र २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा स्टे सहा महिन्यांसाठीच असेल असा अदेश दिला. यानंतर वाराणसी कोर्टात पुन्हा ज्ञानवापी प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाले आणि त्यानंतर पुढील दोन वर्षात सर्व्हेला मंजूरी देण्यात आली.