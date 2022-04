काँग्रेसने अमरिंदर सिंह बराड यांची पंजाबमध्ये पक्षाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर पीसीसी प्रमुख नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा दिला आहे. तर प्रताप सिंग बाजवा यांची विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. (Amarinder Singh is the new president of Punjab Congress)

निवडणुकीपूर्वी नवज्योतसिंग सिद्धू पीसीसीचे प्रमुख होते, तर चरणजीत सिंग चन्नी हे पक्षाचे राज्यात मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते. पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या आदेशानुसार नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद रिक्त होते. याच भागात शनिवारी काँग्रेस (Congress) पक्षाने पीसीसी प्रमुखपदासाठी अमरिंदर सिंग बराड यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे.

पंजाब (Punjab) विधानसभा निवडणुकीत चरणजीत सिंग चन्नी आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचा आम आदमी पक्षाकडून पराभव झाला होता. भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली आपला ९२ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेस पक्षाला अवघ्या १८ जागांवर समाधान मानावे लागले. नवज्योतसिंग सिद्धूही त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक हरले होते.