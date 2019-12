'नागरिकत्व'वरून चिदंबरम अमित शहांना म्हणाले...

तिरुअनंतपुरम​ : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) वरून काँग्रेसकडून जनतेला भडकावण्याचे काम केले जात आहे, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. त्यावर आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी आता थेट गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीकास्त्र सोडले.

तिरुअनंतपुरम येथे आयोजित एका जाहीरसभेत चिदंबरम बोलत होते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAA) लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर देशातील विविध भागांमध्ये त्याविरोधात आंदोलने, मोर्चे काढले जात आहेत. तसेच यावरून राजकारणही चांगलेच तापले आहे. त्यावर अमित शहा यांनी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांना चर्चेचे आव्हान दिले आहे.

P Chidambaram in Thiruvananthapuram: Mr. Amit Shah must go back and listen to the debates in Rajya Sabha and Lok Sabha, he did not answer a single question and now he is challenging Mr.Rahul Gandhi for a debate on it. Everything is wrong about this law. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/lfiTPRbOso

— ANI (@ANI) December 28, 2019