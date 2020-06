काय चाललंय काय? चिनविरोधी मोहिम राबवणाऱ्या अमुलचं ट्विटर झालं ब्लॉक

नवी दिल्ली, ता. 06 : अमूल इंडिया ही देशातील आघाडीची दूध उत्पादक कंपनी आहे. अमूलची उत्पादने जितकी चर्चेत असतात तितकीच कंपनीकडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या कार्टून्सची चर्चा असते. अमूल इंडिया देश विदेशातील अनेक मुद्द्यांवर कार्टून तयार करते. आता एका कार्टूनमुळे चक्क ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कऱण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. अकाउंट ब्लॉक केल्यानंतर थोड्या वेळाने ते पुन्हा अनब्लॉक करण्यात आले मात्र या प्रकाराची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर भारतासह अनेक देशांनी चीनवर टीका केली आहे. अमूल इंडियानेसुद्धा चीनविरोधात कार्टून तयार करून मोहिमच उघडली होती. यातीलच एका कार्टूनमुळे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करण्यात आलं असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अकाउंट ब्लॉक झाल्यानंतर ट्विटरवर #Amul ट्रेंडमध्ये आला.

देशातील आणखी घडामोडी वाचण्यासाठी क्लिक करा

अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार ट्विटर इंडियाने ट्विटरवर म्हटलं की, कोणत्याही मोहिमेमुळे किंवा कार्टूनमुळे अमूलचे अकाउंट ब्लॉक केलं नव्हतं. सुरक्षेच्या कारणास्तव हे करण्यात आले होते. सर्वसामान्यपणे ट्विटर ठरविक दिवसांनी सुरक्षा तपासत असते.

#Amul Topical: About the boycott of Chinese products... pic.twitter.com/ZITa0tOb1h

— Amul.coop (@Amul_Coop) June 3, 2020