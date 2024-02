Extramarital Affair: पती किंवा पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध आहेत म्हणून त्यांना मुलापासून दूर ठेवता येणार नाही: हायकोर्ट

Person's extramarital affair cannot be the sole determining factor in denying them custody of the children, Says Delhi High Court:

व्यभिचारी जोडीदार हा कायमच अक्षम पालक नसतो आणि एखाद्या व्यक्तीचे विवाहबाह्य संबंध हे त्यांना मुलांचा ताबा नाकारण्याचा एकमेव निर्णायक घटक असू शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, व्यभिचार किंवा विवाहबाह्य संबंध जोपर्यंत अल्पवयीन मुलांच्या कल्याणासाठी हानिकारक नाहीत तोपर्यंत मुलांचा ताबा नाकारण्यासाठी हा निर्णायक घटक असू शकत नाही.