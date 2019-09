'चांद्रयान 2'च्या हृदयाची धडधड सर्व देशाने ऐकली, पण...' आनंद महिंद्राचे ट्विट

मुंबई : अवघ्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या 'चांद्रयान 2' मोहिमेमध्ये विक्रम लँडरचा संपर्क केवळ 2 मिनिटे अंतरावर असताना तुटला. यामुळे सर्व देशाने हळहळ व्यक्त केली. चांद्रयान मोहिमेसाठी सर्वस्व पणाला लावलेल्या शास्त्रज्ञांच्या पाठिशी आज सगळा देश उभा आहे. या निराश शास्त्रज्ञांना महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा यांनी ट्विटवरुन एक खास संदेश दिला आहे.

'आज सर्व देश चांद्रयान 2 च्या हृदयाची धडधड ऐकत होता. संपर्क तुटला, पण पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले, तर पुन्हा प्रयत्न करा...' असा संदेश महिंद्रा यांनी इस्रोला दिला आहे.

The communication isn’t lost. Every single person in India can feel the heartbeat of #chandrayaan2 We can hear it whisper to us that ‘If at first you don’t succeed, try, try again.’ https://t.co/YS3y1kQXI2

— anand mahindra (@anandmahindra) September 6, 2019