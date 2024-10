देश

अधिक मुलांना जन्म द्या... मुख्यमंत्र्यांचा लोकांना सल्ला, सवलत देण्याची आखली योजना

CM Naidu Suggests Policy Shift: Incentives for Families with More Children : नायडू यांनी दक्षिणी राज्यांमध्ये कमी होत चाललेल्या प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेशमध्ये प्रजनन दर सध्या 1.6 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय दर 2.1 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे.