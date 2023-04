नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गुरुवारी गँगस्टर अतिक अहमद याचा मुलगा गँगस्टर असद अहमद याचा एन्काऊंटर केला. याची बरीवाईट चर्चा देशभरात सुरु झाली आहे, काहींनी योगी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे तर काहींनी जोरदार समर्थन केलं आहे. पण एन्काऊंटर झालेला असद व्यवस्थेचा बळी ठरलाय की काय? असाही प्रश्न आता उपस्थित होतोय. कारण त्याला वकील व्हायचं होतं, परदेशात शिकायचं होतं. पण त्याचे वडील गँगस्टर असल्यानं त्याला पासपोर्ट नाकारण्यात आला. त्यानंतर पुढे तो गुन्हेगारीच्या गाळात फसत गेला. (Asad Ahmed Encounter wanted to be lawyer and study in abroad need to know all about him)

कोण आहे असद अहमद?

असद हा उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गँगस्टर होता. त्याचे वडील अतिक अहमद इथला माफिया असून नंतर तो राजकारणातही आला. २००५ मध्ये भाजप आमदार राजू पाल यांच्या हत्येचा साक्षीदार असलेल्या उमेशपाल याच्या हत्येनंतर असद अहमद उत्तर प्रदेश पोलिसांना हवा होता, तो फरार झाल्यानं त्याच्यावर ५ लाखांचा इनामही पोलिसांनी जाहीर केला होता. उमेशपालच्या हत्येपूर्वी त्याच्यावर एकही गुन्हा दाखल नव्हता. अतिक अहमदच्या गँगचं सध्या असद नेतृत्व करत होता. अतिकच्या एकूण पाच मुलांपैकी असद हा तिसरा मुलगा आहे. अतिकच्या दोन मुलांनी यापूर्वी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून त्यानं आपली गँग चालवायला सुरुवात केली.

असदची शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय?

लखनऊच्या टॉप शाळेतून असद अहमदचं बारावीपर्यंतच शिक्षण झालं होतं. यानंतर त्याला पुढील शिक्षण हे परदेशातून घ्यायचं होतं. पण त्याला पासपोर्ट मिळू शकला नाही कारण त्याच्या वडिलांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती. असद हा अभ्यासात हुशार होता तसेच त्याला भविष्यात वकीलीचं शिक्षण घ्यायचं होतं, असं विविध माध्यमांतील वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे.

शिक्षकाला केली होती मारहाण

असदच्या शाळेतील किस्सा सांगताना सांगितलं जातं की, तो पहिल्यापासून चिडक्या स्वभावाचा होता. एकदा शाळेत रस्सीखेचचा खेळ सुरु असताना तो ज्या टीमचं नेतृत्व करत होता ती टीम हारली. त्यानंतर चिडलेल्या असदनं थेट शिक्षकालाच मारहाण केली. पण तो अल्पवयीन असल्यानं त्यावेळी त्याच्याविरोधात कुठलीही तक्रार दाखल झाली नाही. त्यानंतर वयाच्या १२ व्या वर्षी त्यानं पहिल्यांदा एका लग्नाच्या समारंभात फायरिंग केली होती. २०१७ मधला त्याचा हा व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला होता. त्यावेळी त्याच्यासोबत कुटुंबातील जे लोक होते ते त्याला आणखी हवेत आणखी गोळ्या झाडण्यास प्रोत्साहित करत होते. असंही सांगितलं जातं की अतिक अहमद हा आपल्या मुलांना लहानपणापासूनच बंदुक चालवण्याचं प्रशिक्षण देत होता.