नवी दिल्ली : गँगस्टरचा राजकारणी बनलेला उत्तर प्रदेशातील माजी खासदार अतिक अहमद याची काही गुन्हेगारांकडून गोळ्या घालून नुकतीच हत्या करण्यात आली. पण आपली हत्या होऊ शकते याची भीती अतिकला खूप आधीपासूनच होती. त्यामुळेच त्यानं सुप्रीम कोर्टासाठी एक गोपनिय पत्र लिहून ठेवलं होतं.

जर आपल्याला ठार करण्यात आलं तर हे पत्र कोर्टाला पाठवून द्यावं, अशी विनंती त्यानं आपल्या विकिलाला केली होती. हे पत्र आता समोर आलं आहे. (Atiq Ahmed f killed..Atiq Ahmed wrote a confidential letter to the Supreme Court before his death)

अतिकनं मला सांगितलं होतं की, त्याला काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी तुरुंगातच जीवेमारण्याची धमकी दिली होती. यासंबंधिच्या सर्व सविस्तर गोष्टी या पत्रात आहेत, अशी माहिती अतिकच्या वकिलानं टाइम्स नाऊशी बोलताना दिली आहे. या वकिलानं सांगितलं की, २६ मार्च रोजी अतिकची गुजरातच्या साबरमती तुरुंगातून उत्तर प्रदेशात नेताना अतिकनं हत्या, हत्या असं पत्रकारांकडं बघून म्हटलं होतं. त्याला आपला एन्काऊंटर होईल याची भीती होती. याविरोधात त्यानं सुप्रीम कोर्टात एक याचिका देखील दाखल केली होती.

दरम्यान, उमेश पालच्या हत्येचे मास्टरमाईंड असलेल्या अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद यांना शनिवारी प्रयागराज इथं मेडिकल चेकअपसाठी नेताना काही अज्ञात मुलांनी जवळून गोळ्या झाडल्या आणि त्यची हत्या केली. दोनच दिवसांपूर्वी आतिकचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मुलगा असद याचा युपी पोलिसांनी दोनच दिवसांपूर्वी एन्काऊंटर केला होता.

हे ही वाचा : What is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’