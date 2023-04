By

प्रयागराज : उत्तर प्रदेशातील गँगस्टर अतिक अहमद याची काल गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. हल्लेखोरांनी पॉईंट ब्लँक रेंजमध्ये अर्थात जवळून नेम धरुन गोळीबार केला होता. पोलिसांच्या आणि मीडियाच्या कॅमेरँसमोर ही घटना घडली होती. आता अतिकच्या हत्येचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्टही समोर आला आहे. या रिपोर्टमधून इतरही खुलासे झाले आहेत. (Atiq Ahmed shot in head neck chest say sources on initial post mortem report)

एएनआयच्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ अहमद यांच्यावर इतक्या जवळून गोळ्या झाडल्या की, त्या थेट डोक्यात, मानेत आणि छातीत घुसल्या आहेत. अतिकवर एकूण आठ गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. तर अश्रफवर पाच वेळा गोळ्या झाडण्यात आल्या. अतिकवर झाडण्यात आलेल्या गोळ्यांपैकी एक त्याच्या डोक्यात एक, मानेत एक तसेच छातीत, पोटात आणि कमरेवर प्रत्येकी एक अशा एकूण पाच गोळ्या लागल्या आहेत. हा पोस्टमॉर्टमचा प्राथमिक अहवाल आहे. यानंतर संपूर्ण अहवाल अद्याप येणं बाकी आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारनं अतिक आणि अश्रफच्या हत्येच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी तसेच न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यानंतर युपी पोलिसांनी दोन एसआयटी स्थापन केल्या आहेत. यांमध्ये दुसरी एसआयटी पहिल्या एसआसआयटीवर निरिक्षण ठेवणार आहे.

अरुण मौर्य, सनी सिंह आणि लवलेश तिवारी नामक तीन हल्लेखोर तरुणांनी पत्रकारांच्या वेशात येत अतिक आणि अश्रफवर जवळून गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांना कोर्टात हजर केल्यानतंर १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

अतिक अहमद हा २००५ मध्ये बहुजन समाज पार्टीचे आमदार राजूपाल यांच्या हत्ये प्रकरणातील तसेच याच वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या उमेशपाल हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी होता. त्याचं अख्ख कुटुंबंच गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामिल आहे. यातील त्याचा दुसरा मुलगा असदचा दोनच दिवसांपूर्वी झाशी इथं पोलिसांनी एन्काऊंटर केला आहे.