प्रयागराजच्या स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्टाने उमेश पाल अपहरण प्रकरणात निकाल दिला आहे. १७ वर्षे जुन्या या अपहरण प्रकरणात न्यायालयाने अतिक अहमदला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर उमेश पाल याच्या पत्नीने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. (Atiq Ahmed should be given a death sentence for killing my husband Jaya Devi wife of Umesh Pal )

उमेश पालची पत्नी जया देवी यांनी कोर्टाच्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अतिक अहमदला संपवावे जेणेकरून त्यांच्या दहशतीलाही आळा बसेल. अशी मागणी जया देवी यांनी केली आहे. अतिक, त्याचा भाऊ आणि मुलाचा खात्मा होईपर्यंत ही दहशत कायम राहणार आहे. मी न्यायालयाचा आदर करते. असही त्या यावेळी म्हणाल्या.

तसेच उमेश पालची आई शांती देवी यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. माझा मुलगा सिंहासारखा लढत राहिला. जेव्हा अतीक अहमद वाटले की आपण जगू शकणार नाही, तेव्हा त्याने माझ्या मुलाची हत्या केली.

माझ्या मुलाच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाने अतीक अहमदला फाशीची शिक्षा द्यावी. अशी मागणी करत बेलच्या जोरावर तो पुढे काहीही करू शकतो. अशी चिंता पाल याची आई शांती देवी यांनी व्यक्त केली.

यालयाने अतिक अहमदला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असून त्याला 5,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने माफिया अतिक अहमदसह तीन आरोपींना दोषी ठरवले आहे, तर सात आरोपींना निर्दोष घोषित केले आहे.

अतिक अहमद, सौलत हनिफ आणि दिनेश पासी यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. तर अश्रफसह सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. अहमद आणि अशरफ यांच्यावर २००५ मध्ये राजू पाल यांच्या हत्येचा मुख्य साक्षीदार उमेश पाल यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे.