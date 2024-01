Ayodhya Ram Mandir : राज्यातील ७५ लाख घरांत अक्षता;सर्वाधिक निमंत्रित मुंबईत, प्राणप्रतिष्ठेसाठी दोघांची निवड

ayodhya ram mandir akshata at 75 lakh family mumbai rank in invitation pran pratishtha two elected esakal

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई : राममंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या अक्षता महाराष्ट्रात ७५ लाखांहून जास्त घरांत पोचल्या आहेत. राज्यातील १२ कोटी लोकसंख्येपैकी किमान ३.५ कोटी जनतेच्या घरी निमंत्रण पोहोचल्याचा अंदाज आहे. अक्षता घरोघरी पोहोचवण्यासाठी केवळ १ ते १५ जानेवारी असा पंधरवडा मिळाला. देशातील या सर्वांत महत्त्वाच्या सोहळ्यासाठी आमंत्रित केलेल्या अतिथींमध्ये महाराष्ट्रातील सुमारे ५०० जण असून देशातील सर्वाधिक म्हणजे ३५० निमंत्रणे मुंबईत दिली गेली असावीत, असा अंदाज आहे. गर्भगृहात पूजाविधीसाठी जी ११ जोडपी निवडली आहेत, त्यात महाराष्ट्रातील दोघे आहेत. मुंबई प्रांताचे कार्यवाह विठ्ठल कांबळे (रा.खारघर) आणि तुळजापूरचे गायकवाड असे दोघे पत्नीसह प्रतिष्ठापनेवेळी उपस्थित राहणार आहेत. राज्यभर उत्साह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवारी रात्रीच अयोध्येत पोहोचणार आहेत.

महाराष्ट्रात दोन हजार मंदिरांत उत्सव

तब्बल ७० हजार छोट्या-मोठ्या मंदिरांत पूजा होणार

मुंबईतील मंदिरात एलईडी स्क्रीनवर हा सोहळा दाखवला जाणार

एलईडी स्क्रिनला मागणी वाढल्याने साधारणतः भाडे दहा हजार रुपयांहून २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले

मुंबईतील डबेबाले, ‘रेडलाईट’ वस्त्यांमधील भगिनींना निमंत्रण दिल्याची विहिंपचे मोहन सालेकर यांची माहिती