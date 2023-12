Ram Mandir: यूपी सोडून एकाही राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्र्यांना प्रतिष्ठापणेसाठी निमंत्रण का नाही? जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली- अयोध्येतील राम मंदिरात राम लल्लाची प्रतिष्ठापणा २२ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी अनेक मान्यवरांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. पण, या सोहळ्यासाठी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना निमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना या महत्त्वाच्या सोहळ्यासाठी का बोलावण्यात आलं नाही असा प्रश्न निर्माण होतोय. (ayodhya ram mandir ram lalla why noy invitation to cm and governor expect up know reason)

अयोध्येत होणाऱ्या या सोहळ्यासाठी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सोडून देशातील एकाही राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आलं नाही. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापणेसाठी देशभरातील प्रमुख लोक येणार आहेत. शिवाय त्याच दिवशी देशभरातून लाखो लोक दर्शनासाठी येऊ शकतात.