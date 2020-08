नवी दिल्लीः कोरोनाच्या काळात माणूसकी हरवत चालली असताना प्राण्यांचा काळजाला भिडणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एका माशाचा जीव वाचविण्यासाठी डुक्कराची पिले पुढे आली आणि त्यांनी माशाचा जीव वाचवला आहे.

आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी आपल्या ट्वीटरवर हा व्हिडिओ शेअर केला असून, अवघ्या अकरा सेकंदाचा हा व्हिडिओ आहे. मात्र तो काळजाला भिडणारा आहे. सध्या कोरोनाच्या काळात माणसं एकमेकांपासून दुर जाताना दिसत आहेत. अंत्यसंस्कारासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. पण, प्राण्यांचे जीवंत उदाहरण बरेच काही शिकवून जाते. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक मासा पाण्याबाहेर जमिनीवर पडला आहे. मासा तडफडत असताना डुकराची पिल्ले त्याच्या मदतीसाठी धावून येतात. माशाला पाण्यात नेण्यासाठी प्रयत्न करतात. डुक्कराची पिले आपल्या तोंडाने त्या माशाला हळूहळू पुढे ढकलत नेतात आणि अखेर त्याला पाण्यात पोहोचवतात.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020