केवळ बॅंकांची कर्जे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणू शकणार नाही, सरकारने 'हेही' करावे : पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात झालेला प्रादुर्भावमुळे देशातील अनेक राज्यांत पुन्हा लॉकडाउन करण्यात आलेले आहे. मार्च ते जून या कालावधीत संपुर्णतः लॉकडाउनच्या परिस्थितीमुळे उद्योग, व्यावसायिकांसह छोट्या लघुउद्योजकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यातूनच अनेकांचा रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अनेकांना बेरोजगार व्हावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काही पॅकेजसची घोषणा केली. तसेच देशातील बॅंकांनी ग्राहकांच्या मागणीनूसार कर्ज देण्याच्या सूचना केल्या.

HSC Result खंरच आज आई असायला हवी होती...

देशाची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यावी यासाठी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण वेळोवेळी केंद्राला पत्राद्वारे सूचना करीत आहे. आज (शुक्रवार) आमदार चव्हाण यांनी ट्‌विट करुन केवळ बॅंकांनी कर्ज दिले म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारेल असे होऊ शकणार नाही म्हटले आहे. ते म्हणतात देशात लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था पुर्णतः कोलमडली आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेत नाेकरीची संधी; 18 जूलैपर्यंत अर्ज करा

लॉकडाउनमुळे उत्पादन क्षेत्रात गंभीर आर्थिक संकटाचा सामाना सुरु आहे. मालक कामगारांचे वेतन देण्यास सक्षम नाहीत. सरकाराने मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जाहीर करुन प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मध्यम व लघु उद्योगजकांना कामगारांचे पगार थेट देण्यात यावे. केवळ बॅंकांच्या माध्यमातून देण्यात येणारे कर्ज अर्थव्यवस्था पुन्हा पुर्वपदावर आणू शकत नाही.

सुशांत प्रकरणाच्या तपासाबाबत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांंचं मोठं वक्तव्य, वाचा काय म्हणाले..

आता बोगस उद्योगांना असा बसणार चाप



Manufacturing sector continues to face a grave financial crisis due to the lockdown. Employers are not able to pay worker salaries. Government must announce a large cash #stimulus, and directly pay part salaries to the #SME workers. Bank loans alone can not restart the economy.