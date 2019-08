त्याच्या पृष्ठभागाला लागले मोहोळ; केंद्रिय मंत्र्यांनी केले ट्विट (व्हिडिओ)

नवी दिल्ली : एका व्यक्तीच्या पृष्ठभागाला मधमाशांचे मोहोळ लागले आहे. हे फक्त नागालँडमध्येच घडू शकते, असे ट्विट आज केंद्रिय मंत्री किरण रिजिजू यांनी केले आहे. रिजिजू यांनी हे ट्विट करतानाच एक व्हिडिओही सोबत जोडला असून या व्हिडिओमध्ये एका तरुणाच्या पृष्ठभागावर मधमाशा बसत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.



This is really a Beehive in an unlikely place. This can happen only in Nagaland!

Sources; @MmhonlumoKikon from Nagaland pic.twitter.com/fpqpD5JJku

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 21, 2019