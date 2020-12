इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) - अरुणाचल प्रदेशमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील (एलएसी) भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या (आयटीबीपी) चौकीवर लावलेला एक फलक सध्‍या चर्चेत आहे. फलकावरील ‘इट इज बेटर टू लिव्ह वन डे ॲज लायन दॅन अ हंड्रेड इयर्स ॲज शिप’ (शंभर दिवस मेंढरांसारखे जगण्यापेक्षा एक दिवस सिंहासारखे जगणे चांगले) असा संदेश लिहिला असून सध्याच्या भारत व चीनमधील तणावाच्या काळात या संदेशातून भारतीय जवानांचे शौर्य व साहसी वृत्तीचे दर्शन घडवीत आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा लडाखच्या सीमेवर काही महिन्यांपूर्वी भारत व चीनमधील सैनिकांमध्ये झडलेल्या चकमकीनंतर अरुणाल प्रदेशमधील सीमेवरही ‘आयटीबीपी’चे जवान कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यास सज्ज आहेत. अशातच सीमेवरील चौकीवर झळकत असलेल्या फलकावरील संदेश तसा खूप जुना असला तरी तणावाच्या वातावरणात भारतीय जवानांच्या विचारांचे प्रतिबिंब त्यात पडत असल्याने तो लक्षवेधक ठरत आहे. Edited By - Prashant Patil

Web Title: Better live like a lion one day