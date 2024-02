Bharat Jodo Yatra Spending: राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो'ला तब्बल 'इतक्या' कोटींचा खर्च; पक्षाच्या वार्षिक खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कन्याकुमारी ते जम्मू-काश्मीर अशा निघालेल्या 'भारत जोडो यात्रे'ला तब्बल ७१.८ कोटी रुपये खर्च आला आहे. सप्टेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२३ या काळात ही ४००० किमी यात्रा पार पडली होती. या यात्रेसाठीचा एकूण खर्च हा काँग्रेसच्या वार्षिक बजेटच्या १५.३ टक्के खर्च झाला आहे.

काँग्रेसनं निवडणुक आयोगात नुकत्याच दाखल केलेल्या ऑडिट रिपोर्टमधून ही बाब समोर आली आहे. (Bharat Jodo Yatra Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra expenditure of 72 crores which 15 percent of annual expenses of congress)