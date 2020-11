Bihar Election: तेजस्वींचा आज वाढदिवस, बिहारची जनता देणार मोठं 'गिफ्ट' ?

नवी दिल्ली Bihar Election 2020 - बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी तीन टप्प्यातील मतदान शनिवारी संपुष्टात आले. मंगळवारी (दि.10) मतमोजणी आहे. सर्वांचे लक्ष आता तिकडे लागले आहे. बिहारची सत्ता कोणाच्या हाती येईल, यावरील पडदा लवकरच उठणार आहे. परंतु, बहुतांश एक्झिट पोलमध्ये तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाआघाडीला फायदा होणार असल्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे महाआघाडीची धुरा सांभाळणारे आरजेडीचे तेजस्वी यादव यांचा आज (दि.9) वाढदिवस आहे. जर एक्झिट पोलची आकडेवारी खरी ठरली तर तेजस्वी यांचे मुख्यमंत्री पद जवळपास निश्चित मानले जाते. असे झाले तर बिहारच्या जनतेकडून त्यांच्यासाठी हे सर्वात मोठे 'राजकीय गिफ्ट' ठरेल. परंतु, सर्व स्थिती मंगळवारी स्पष्ट होईल.

'एनडीटीव्ही'च्या 'पोल ऑफ पोल्स'नुसार, बिहारमधील चुरशीच्या लढतीत तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाआघाडी भाजप-जेडीयूला भारी ठरु शकते. पोल ऑफ पोल्सनुसार तेजस्वी यादव यांच्या महाआघाडीला सर्वाधिक 128 जागा, भाजप-जेडीयूच्या युतीला 99, लोजपाला 6 आणि इतरांना 10 जागा मिळू शकतात. बिहारमधील 243 जागांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 122 जागांची आवश्यकता आहे.

