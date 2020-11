बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होणार? नितीश कुमार यांनी दिलं उत्तर

पाटणा - बिहार निवडणुकीमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर एनडीएची सत्ता कायम राहणार हे निश्चित झालं आहे. मात्र अद्याप मुख्यमंत्रीपदाबद्दल जाहीरपणे काही सांगण्यात आलं नसल्यानं वेगवेगळी चर्चा होत आहे. एनडीएमध्ये भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असून जदयू तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. त्यामुळे कमी जागा असतानाही नितिश कुमार मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार का? आणि स्वीकारलं तर ते त्यांच्यासाठी अपमानास्पद असेल अशी टीकाही विरोधकांनी केली आहे.

बिहार विधानसभेच्या निकालात एनडीएने बहुमत प्राप्त केल्यानंतर आता वेध लागले ते सरकार स्थापनेचे. नितीशकुमार येत्या सोमवारी किंवा आठवडाभरात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र शपथविधीबाबत अजुन काहीचं ठरलेलं नाही. दिवाळीला होणार की छठला याबाबत काही ठरवलेलं नाही. सध्या निवडणूक निकालाची समीक्षा केली जात आहे. चारही पक्षाचे नेते उद्या बैठक घेणार असल्याची माहिती नितीश कुमार यांनी दिली. लोकांनी एनडीएला स्पष्ट बहुमत दिलं आहे आणि एनडीए सरकार स्थापन करेल असंही नितीश कुमार यांनी सांगितलं

It is not decided yet when the oath ceremony will take place, whether after Diwali or Chhath. We are analysing the results of this election. Members of all four parties will meet tomorrow: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/H2MmxnK9zZ

— ANI (@ANI) November 12, 2020