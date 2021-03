VIDEO: विधानसभेत सत्ताधारी-विरोधकांत तुफान हाणामारी, आमदाराला स्ट्रेचरवरुन नेलं रुग्णालयात

पाटणा- बिहार विधानसभेमध्ये मंगळवारी झालेल्या गोंधळात अनेक आमदार, पोलिस कर्मचारी आणि पत्रकार जखमी झाले आहेत. यादरम्यान राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार सतीश दास यांना गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दुसरीकडे सीपीआयचे आमदार सत्येंद्र यादव आणि राजद आमदार रीतलाल यादव यांनाही दुखापत झाल्याची माहिती आहे. राजदचे आमदार सतीश दास यांनी आरोप करताना म्हटलंय की, पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली आहे. विशेष म्हणजे जखमी आमदारासाठी अॅम्बुलेंस बोलवण्यात आली आणि स्ट्रेचरवर झोपवून त्यांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यात आले. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

बिहारच्या संसदीय इतिहासात मंगळवारचा दिवस अनेक अर्थाने वेगळा ठरला. सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये अशी स्थिती निर्माण झाली की, बिहारच्या लोकांची मान शरमेने खाली गेली. सकाळपासून पोलिस बिलाविरोधात बिहारच्या रस्त्यावर गोंधळ सुरु होतो. विरोधकांनी हे बिल विधानसभेत सादर होऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. यामुळे सर्वसाधारण लोकांचे अधिकार हिरावले जातील, असा विरोधकांचा दावा आहे. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की, हे विशेष पोलिस बिल असून यामुळे सामान्य पोलिसांवर काहीही परिणाम होणार नाही.

पोलिस बिल मंगळवारी सादर केले जाणार होते. यासंदर्भात विधानसभेत 11 वाजता कार्यवाही सुरु होताच विरोधकांनी गोंधळ सुरु केला. विधानसभेत बिलाच्या प्रति फाडण्यात आल्या, तसेच उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद यांच्याकडून बिलाच्या प्रति हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला. याला सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. दुपारी हे बिल सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी अध्यक्षांच्या कार्यालयाबाहेर येऊन निर्दशने आणि जोरदार घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सभेचे अध्यक्ष विधानसभेत जाऊ शकले नाहीत. त्यांच्या कार्यालयाचा मुख्य दरवाजा दोरी बांधून बंद करण्यात आला.

#WATCH RJD MLA Satish Kumar carried on a stretcher from Bihar Assembly after he was allegedly manhandled by "police and local goons" inside the Assembly during protest against Bihar Special Armed Police Bill 2021.

"See how an elected representative was treated today," he says pic.twitter.com/WlJe1ly6DH

— ANI (@ANI) March 23, 2021