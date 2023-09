नवी दिल्ली : 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्यातच आता 'वन नेशन, वन डॉक्युमेंट' ही योजना लागू होणार आहे. त्यानुसार, आता शाळेच्या अॅडमिशनपासून सरकारी कामांसाठी केवळ जन्म दाखला या एकाच कागदपत्राची गरज पडणार आहे. यासंदर्भातील जन्म आणि मृत्यू सुधारणा कायदा २०२३ येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे. (Birth certificate to be single document for Aadhaar admissions other sectors from October 1)

कुठल्या कामांसाठी एकच कागदपत्र लागणार

शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश, वाहन परवाना, मतदार यादी, आधार क्रमांक, लग्नाची नोंदणी, सरकारी कामाची नियुक्ती तसेच इतर सर्व कामांसाठी केवळ जन्म दाखल्याचीच गरज असणार आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून हा नवा कायदा लागू होणार आहे. (Latest Marathi News)

डिजिटल नोंदणीत पारदर्शकता वाढणार

केंद्रीय गृह मंत्रालयानं बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत या संदर्भात घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये 1 ऑक्टोबरपासून कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील. यामुळं नोंदणीकृत राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. जन्म आणि मृत्यू दाखल्यामुळं अखेरीस सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभ तसेच डिजिटल नोंदणीचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण करता येईल. (Marathi Tajya Batmya)

पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर

"जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023' च्या कलम 1च्या उप-कलम (2) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे 1 ऑक्टोबर 2023 पासून या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील," असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2023 मंजूर करण्यात आलं होतं.