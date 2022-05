मौलाना मदनी यांना भाजपचे उत्तर; तुम्ही समाजासाठी नाही तर...

भाजपने लाल किल्ला (Red Fort), ताजमहाल (Taj Mahal) घ्यावा आणि त्यावर बुलडोझर चालवावा. कोणत्याही एका पक्षाला खूश करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये, असे वक्तव्य देवबंदमधील जमियत-उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी (Maulana Mahmood Madani) यांनी शनिवारी (ता. २८) केले होते. मदनी यांचे वक्तव्य स्वार्थी आहे. त्यांनी मुस्लिमांची दिशाभूल केली, असे म्हणत भाजपने (BJP) हल्लाबोल केला. ज्ञानवापी मशिदीत पाहणीदरम्यान शिवलिंग आणि कारंजे सापडल्याचा दावा करीत देवबंद उलेमा आणि भाजप आमने-सामने आले आहेत. (Maulana Mahmood Madani said, BJP captured the Red Fort and the Taj Mahal and drove a bulldozer Maulana Mahmood Madani)

ज्ञानवापीबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणाबाबत आपण रस्त्यावर उतरू नये. ज्ञानवापी मशिदीतील पाहणीदरम्यान सापडलेला दगड शिवलिंग आहे की कारंजे याचा निर्णय न्यायाधीश घेणार आहेत. तपास कसा होणार हे न्यायाधीशांचे काम आहे. प्रत्येक माणसाने न्यायाधीश होऊ नये. व्हिडिओ व्हायरल कसा झाला? हा न्यायालयाचा विषय आहे. तो बाहेर येऊ नये, असे महमूद मदनी टीव्हीवरील चर्चेदरम्यान म्हणाले.

देशात मुस्लिमांचे चालणे कठीण झाले आहे. गोष्टी मात्र अखंड भारताच्या केल्या जात आहे. तुम्ही देशाशी शत्रुत्व करीत आहात. तुम्ही मागे वळून बघा काय मिळवताय आणि काय गमावत आहात. आम्ही दुर्बल आहोत आणि प्रत्येक अत्याचार सहन करू शकतो. परंतु, देशावर होणारा हल्ला सहन करू शकत नाही. हे आमचा धर्म शिकवतो, असे ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात देवबंदमध्ये आयोजित दोन दिवसीय परिषदेत मौलाना महमूद मदनी (Maulana Mahmood Madani) म्हणाले.

राज्यघटनेवर तुमचा विश्वास नाही

तुम्ही समाजासाठी नाही तर स्वत:साठी रडत आहात. मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करीत आहात. वैयक्तिक स्वार्थ पाहत आहे. त्यांना आपले वैयक्तिक स्वार्थ पूर्ण करायचे आहेत. देशातील राज्यघटनेवर तुमचा विश्वास नाही, असे मौलाना महमूद मदनी (Maulana Mahmood Madani) यांनी दिलेल्या वक्तव्यावर भाजप नेते मोहसीन रझा संतापत म्हणाले.