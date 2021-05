'भारतीय व्हेरियंट'वरुन भाजप आक्रमक; काँग्रेसवर टीकास्त्र

By

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी कोरोनाच्या व्हेरियंटवरुन केलेल्या एका विधानावरुन केंद्रीय मंत्री प्रकाश आणि भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांनी टीका केली आहे. काँग्रेसने भारताचा अपमान केल्याचा आरोप त्यांनी केला. (BJP criticizes Congress over Corona variant Accused of insulting the country)

काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी नुकतंच म्हटलं होतं की, "माझा भारत महान आहे हे आता विसरुन जा कारण आता भारत कोविडयुक्त बनला आहे. तसेच कोरोना महामारी सुरुवात चायनीज व्हेरियंटननी झाली होती आणि आता ती भारतीय व्हेरियंटवर येऊन पोहोचली आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रप्रतींना भारतीय व्हेरियंटची काळजी सतावत आहे."

काँग्रेस कोरोनाविरोधातील लढा कमकुवत करतेय - जावडेकर

कमलनाथ यांच्या 'भारतीय व्हेरियंट' या कमेंटवर प्रतिक्रिया देताना जावडेकर म्हणाले, "काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनीही अशी स्टेटमेंट्स केली आहेत. तर WHOनं स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, कोरोनाच्या कुठल्याही व्हेरियंटला कुठल्याही देशाचं नाव देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे भारतीय व्हेरियंट संबोधनं हा भारताचा अपमान आहे. यावरुन देशातील सर्वात मोठा पक्ष केवळ देशाचा अपमानच करत नाहीए तर कोरोनाविरोधातील लढा कमजोर करत आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसनं भारत बायोटेकच्या लसला 'भाजपची लस' असं संबोधलं होतं यावरुनही भाजपानं काँग्रेसला टार्गेट केलं आहे.

जेव्हा कोव्हॅक्सिन लस पहिल्यांदा समोर आली त्यावेळी काँग्रेसनं त्याला 'भाजपची लस' असं संबोधलं होतं. पण ही लस अधिक कार्यक्षम असल्याचं सिद्ध आता झालं आहे. आता काँग्रेसनं नवा प्रचार सुरु केला आहे, तो म्हणजे ज्यांनी कोव्हॅक्सिन लस घेतली आहे त्यांच्यावर परदेश प्रवासावर बंदी येऊ शकते कारण इतर देशांमध्ये या लशीला मान्यता देण्यात आलेली नाही. पण WHO नं असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही, असंही जावडेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.