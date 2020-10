पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा नेत्याची गोळ्या घालून हत्या

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा नेत्याची गोळ्या घालून रविवारी सायंकाळी हत्या करण्यात आली. ही खळबळजनक घटना टीटीगढ येथे घडली आहे. भाजपाच्या जिल्हा समितीचे सदस्य आणि माजी नगरसेवक मनिष शुक्ला यांची काही अज्ञातांनी टीटागढ येथे रविवारी गोळ्या घालून हत्या केली. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जयदीप धंकर यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. याबद्दल राज्यपालांनी राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि पोलीस महासंचालकांना समन्स पाठवलं आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये अज्ञातांनी भाजपाच्या 24 उत्तर परगना जिल्हा समितीचे सदस्य मनिष शुक्ला यांची गोळ्या घालून हत्या केली. ही घटना टीटीगढमध्ये रविवारी सांयंकाळी घडली. मनिष शुक्ला हे पक्ष कार्यालयात जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. ही घटना टीटागढ पोलीस ठाण्यासमोरच घडली आहे. याबद्दलची गंभीर दखल घेत राज्यपाल जयदीप धंकर यांनी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावलं आहे.

ACS Home @MamataOfficial and DGP @WBPolice have been summoned at 10 am tomorrow in the wake of worsening law and order situation leading to dastardly killing of Manish Shukla, Councillor, Titagarh Municipality in political party office.

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) October 4, 2020