सरकारच्या प्रयत्नांनी बलात्कार थांबणार नाहीत, मुलींवर चांगले संस्कार करा; भाजप आमदाराची मुक्ताफळे

उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाने संपूर्ण देशाला हादरवू सोडलं आहे. या प्रकरणाने महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विरोधकांनीही या प्रकरणी टीका केली आहे. या पीडितेच्या कुंटुबाला भेटण्यासाठी गेलेल्या राहुल आणि गांधींना उत्तर प्रदेश सरकारने मज्जाव केला होता. त्यांनतर काल पुन्हा एकदा पोलिसांशी झटापट करुन पीडितेच्या कुंटुंबियांना भेटून त्यांच्या न्यायासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्याचा दिलासा या दोघांनीही दिला. मात्र, सरकार हे प्रकरण का दाबत आहे आणि उत्तर प्रदेश सरकार ज्यापद्धतीने या प्रकरणाला हाताळत आहेत, त्यावरही देशभरातून प्रश्न उपस्थित करत संताप व्यक्त केला जातोय. अशातच, भाजपच्या एका आमदाराने मुक्ताफळं उधळली आहेत.

Surendra Singh, BJP MLA from Ballia says rapes can stop if parents give their daughters good values. I think a better solution would be for parents to teach their daughters to KICK BJP THE HELL OUT! What misogynist, sick degenerates! #Hathras

pic.twitter.com/GxnSWIc2ob