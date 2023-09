MP Election BJP list: भाजपकडून मध्य प्रदेशासाठी दुसरी यादी जाहीर; 3 केंद्रीय मंत्र्याचाही समावेश

नवी दिल्ली- मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये ३९ उमेदवारांचा समावेश आहे. भाजपच्या या दुसऱ्या यादीमध्ये तीन केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. नरेंद्र सिंह तोमर, प्रल्हाद सिंह पटेल आणि फग्गन सिंग कुलस्ते यांच्या दुसऱ्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमणी येथून, खासदार राकेश सिंह जबलपूर पूर्व, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास मतदारसंघातून तर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल नर्सिंगपूर आणि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-१ मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील. ( second list of 39 candidates for the upcoming Madhya Pradesh elections)

पंतप्रधान मोदी यांनी आज भोपाळ येथे भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं होतं. त्याच्या काही तासांनतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिवांचाही या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भाजपकडून खासदारांना या यादीमध्ये अधिक प्राधान्य देण्यात आल्याचं दिसतंय.

भाजपचे राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय यांना इंदौर-१ मधून संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचे पुत्र आकाश यांना तिकीट मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आकाश यांनी २०१९ मध्ये एका स्थानिक अधिकाऱ्याला क्रिकेट बॅटने मारहाण केली होती. यावरुन केंद्रीय नेतृत्व त्यांच्यावर नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. त्यामुळेच त्यांना तिकीट नाकारण्यात आलंय.

भाजपचे तीन खासदार उदय प्रताप सिंह, रीती पाठक आणि गणेश सिंह यांचाही दुसऱ्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. हे नेते अनुक्रमे गदरवाडा, सिधी आणि सटना या मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील. खासदारांना तिकीट देण्याचा फॉर्म्युला भाजप छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्येही वापरण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)