Imtiyaz Jaleel: वंदे भारतच्या स्वागतासाठी आलेल्या जलील यांच्यासमोर जय श्रीरामच्या घोषणा! संभाजीनगर रेल्वे स्टेशनवर तणाव

छत्रपती संभाजी नगर : जालना-मुंबई वंदे भारत ट्रेनचं आज PM मोदींच्या हस्ते ऑनलाईन हिरवा झेंडा दाखवून लोकार्पण करण्यात आलं. ही ट्रेन संभाजीनगर रेल्वे स्थानकात आल्यानंतर तिथं खासदार इम्तियाज जलील यांनी हजेरी लावली. यावेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जय श्रीरामच्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

यामुळं एमआयएमचे कार्यकर्ते अनं भाजपचे कार्यकर्ते यांच्यात घोषणाबाजीमुळं काही काळ तणाव पहायला मिळाल. यावेळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. (Bjp workers chanting Jai Shri ram in front of Imtiyaz Jaleel who came to welcome Vande Bharat Train)