नवी दिल्ली : इंडिया आघाडीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत द्वेषपूर्ण चर्चा करणाऱ्या न्यूज अँकर्सवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरुन भाजपनं रान उठवलं असून इंडिया आघाडीला देशातील मीडियावर विश्वास नाही म्हणजेच लोकशाहीवर विश्वास नाही, असा प्रचार सुरु केला आहे. या प्रचाराला उत्तर देताना काँग्रेसनं याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Boycott TV Anchor Pawan Khera gives clarification about decision taken by Coordination committee of INDIA alliance)

आम्ही सर्वकाही सहन करु

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं, काही न्यूज अँकर्सची निवड करण्यात आली आहे, ज्यांच्या डिबेटच्या चर्चांमध्ये इंडिया आघाडीतील सदस्य पक्षांचा कोणीही प्रतिनिधी जाणार नाही.

याद्वारे द्वेष पसरवणाऱ्या नरेटिव्हविरोधात एक सशक्त पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अँकर्स आमच्या नेत्यांच्या विधानांची हेडलाईन्स बनवतात, त्यांचे मिम्स बनवतात, त्यांच्या भाषणांना तोडून-मोडून दाखवता, फेक न्यूज पसरवतात. याविरोधात आम्ही लढू आणि लढत राहू.

आम्हाला राग नाही पण...

पण जर तुम्ही समाजात द्वेष पसरवत असाल, त्यातही असा द्वेष जो हिंसेमध्ये परावर्तीत होत असेल तर आम्ही त्यात भागिदार होणार नाही. आम्ही खूपच जड अंतकरणानं हा निर्णय घेतला आहे. या अँकर्सविरोधात आम्ही नाही किंवा त्यांचा आम्हाला रागही नाही. पण आम्ही आमच्या देशावर यापेक्षा जास्त प्रेम करतो, असं पवन खेरा यांनी म्हटलं आहे.