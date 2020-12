सीमेवर तणाव असताना ब्रह्मोसच्या एँटी-शीप व्हर्जनचे यशस्वी परिक्षण

नवी दिल्ली : भारतीय सीमेवर सध्या चीनसोबत तणाव सुरु आहे. यादरम्यानच भारताने आज मंगळवारी अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूहाच्या भागात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाईलच्या एँटी-शिप व्हर्जनचे परिक्षण करण्यात आले आहे. हे परिक्षण भारतीय नौसेनेद्वारे केल्या जाणाऱ्या परिक्षणाचा एक भाग आहे. नौसेनेने याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, ब्रह्मोस एँटी-शिप मिसाईलला आयएएस रणविजयद्वारे पिनपॉईंटवर अगदी अचूकतेने जास्तीतजास्त लांब बंगालच्या खाडीमध्ये लक्ष्यावर निशाणा साधून लाँच केलं. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाईलची निर्मिती डीआरडीओकडून करण्यात आली आहे.

Brahmos Anti Ship Missile was successfully launched by INS Ranvijay striking the target ship at maximum range with pinpoint accuracy in the Bay of Bengal: Indian navy

भारताने 24 नोव्हेंबर रोजी अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूहावरुन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाईलच्या लँड अटॅक व्हर्जनचे परिक्षण केले आहे. ब्रह्मोस मिसाईलने तिथल्याच इतर एका द्वीपवर निशाणा साधला होता.

The supersonic cruise missile was testfired at 10 AM today & it successfully hit its target. The test was conducted by the Indian Army which has many regiments of the DRDO-developed Missile system. The strike range of BrahMos missile has now been enhanced to over 400 km: Sources https://t.co/dXlgqi9O2I

