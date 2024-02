Budget Special: अर्थसंकल्प फुटल्यानं 'या' अर्थमंत्र्यांनी दिला होता राजीनामा! नेमकं काय घडलं होतं?

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच तो फुटल्याच्या कारणावरून तत्कालिन अर्थमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सुमारे पावणे तीन तासांचे भाषण हे सर्वात मोठे चालले होते.

सीतारामन यांचे आजचे भाषण ५८ मिनिटांचेच राहिले आहे. विशेष आजकाल अर्थसंकल्पाची सदस्यांना पीडीएफ दिली जात असली तरी पूर्वी हार्डकॉपी देण्यासाठी खबरदारी घेतली जात होती. (Budget Special former finance minister john mathai resigned due to budget breakdown what exactly happened)