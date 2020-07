केंद्राचा मोठा निर्णय! 15 हजार रुपये वेतन असलेल्यांचा PF सरकार भरणार

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यामध्ये केंद्र सरकारने अनेक निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले. यात 24 टक्के एम्प्लॉयी प्रॉव्हिडंट फंडाची मदत ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून ईपीएफमध्ये देण्यात येणारं योगदान आता ऑगस्टपर्यंत दिलं जाणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठीकत झालेल्या निर्णयांबद्दल माहिती दिली. ईपीएफबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे 72 लाख नोकरदारांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजमधून ईपीएफमध्ये काही अटींच्या आधारे रक्कम भरली जात होती. यामध्ये ज्या कंपन्यांचे 100 पर्यंत कर्मचारी आहेत आणि त्यातील 90 टक्के कर्मचारी 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असेल अशा कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफची रक्कम सरकार भरत आहेत. ऑगस्टपर्यंत ही रक्कम सरकारतर्फे देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

Cabinet approves extension of EPF contribution 24% (12% employees share and 12% employers share) for another 3 months from June to August 2020 under PMGKY/Aatmanirbhar Bharat; with total estimated expenditure of Rs.4,860 crore, the move will benefit over 72 lakh employees