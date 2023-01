पुणे : दिल्लीहून पुण्याकडं येणाऱ्या विमानात बॉम्ब असल्याचा कॉल पोलिसांना आल्यानं दिल्लीच्या इंदिरा गांधी विमानतळावर मोठा गोंधळ निर्माण झाला. दिल्ली विमानतळावर फ्लाइटची तपासणी केली जात असल्याचं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं आहे. (call regarding bomb in Pune bound Spicejet flight from Delhi was received by Delhi Police)

दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं, "दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या स्पाईसजेटच्या विमानात बॉम्ब असल्याबाबतचा फोन टेकऑफपूर्वी आला होता. या कॉलनंतर CISF आणि दिल्ली पोलीस सतर्क झाले आहेत. दिल्ली विमानतळावर संबंधित विमानाची तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत काहीही संशयास्पद आढळलेलं नाही, परंतु SOP नुसार सुरक्षाविषयक हालचालीचं पालन केलं जाईल"