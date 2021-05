कोविशिल्ड लस घेतल्यानंतर 26 जणांमध्ये गंभीर दुष्परिणाम- रिपोर्ट

नवी दिल्ली- कोरोना प्रतिबंधक लस (corona vaccine) कोविशिल्ड (covishield) घेतल्यानंतर रक्त येणे आणि गुठळ्या होण्याचे २६ प्रकरणे समोर आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोना लसीकरणासंबंधी एका पॅनलच्या रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलंय. कोरोना लसीकरणानंतर (vaccination) दिसणाऱ्या दुष्परिणामासंबंधी पॅनलची स्थापना करण्यात आली होती. पॅनलने सांगितलंय की, त्यांनी गंभीर अशा ४९८ प्रकरणांचा अभ्यास केला. त्यातील २६ प्रकरणामध्ये लस घेतल्यानंतर रक्त वाहने किंवा रक्ताच्या गुठळ्या झाले असण्याची शक्यता आहे. (Cases of bleeding and clotting after vaccination miniscule in India covishield)

रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय की, लस घेतल्यानंतर अशाप्रकारचे दुष्परिणाम दिसण्याची शक्यता खूप कमी आहे. असे असले तरी कोवॅक्सिन घेतल्यानंतर रक्तात गुठळ्या होणे किंवा रक्त वाहन्याचे प्रमार समोर आले नाहीत. भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया कोविशिल्ड लशीची निर्मिती करत आहे, तर भारत बायोटेक कोवॅक्सिन लशीची निर्मिती करत आहे. सध्या देशात या दोन लशींच्या वापरालाच परवानगी आहे.

रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय की, एकूण १० लाख डोसमध्ये ०.६१ असे प्रकरणे सापडली आहेत. पॅनलच्या रिपोर्टनुसार, ७ एप्रिलपर्यंत ७ कोटी ५४ लाख डोस देण्यात आले आहेत. यातील 68,650,819 डोस कोविशिल्डचे देण्यात आलेत, तर कोवॅक्सिनचे 6,784,562 डोस देण्यात आलेत. देशात लसीकरण सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत ६८४ प्रकरणात गंभीर दुष्परिणाम झाल्याचे समोर आलंय. CO-WIN ऍपनुसार, लस घेतल्यानंतर काही दुष्परिणाम जाणवल्याचे जवळपास 23,000 प्रकरणे नोंदवण्यात आलेत. यातील 700 प्रकरणे गंभीर होती.

पॅनलने सांगितलंय की, भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लशीच्या वापरानंतर कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम दिसून आले नाहीत. आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलंय की लस घेतल्यानंतर रक्ताच्या गुठळ्या होणे किंवा ब्लिडिंग सारख्या समस्या जाणवल्यास २० दिवसांच्या आत त्या कळवा. तसेच लस घेतल्यानंतर धाप लागणे, श्वास घेण्यास त्रास जाणवणे, छातीत दुखणे, लाल डाग पडणे, खांदा दुखणे किंवा इतर समस्या जाणवल्यास त्वरित त्याची माहिती द्यावी.