सीबीआयच्या छाप्यानंतर आता दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याच्या देशाबाहेर जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. सीबीआयने हे लुकआउट परिपत्रक जारी केले आहे. कथित अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित उर्वरित आरोपींविरुद्धही ही नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. जेणेकरून कोणीही देश सोडून जाऊ नये. सिसोदिया यांच्यासह एकूण १३ जणांविरुद्ध लुकआउट परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.(CBI issues Look Out Circular against all accused including Delhi Dy CM Manish Sisodia)

लुकआउट नोटीस जारी होण्यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांनी एक ट्विट केले होते. ज्यामध्ये त्यांनी पीएम मोदींचा एक जुना व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये पीएम मोदी सीबीआयच्या छाप्यासाठी तत्कालीन यूपीए सरकारला घेरताना दिसत आहेत, ते गुजरातला बदनाम करण्यासाठी सीबीआय छापे टाकत असल्याचं सांगत आहेत. सरकार एजन्सीचा वापर करत आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना "हळूहळू, ऋतू देखील बदलत राहतात, तुमच्या गतीने, वारे देखील आश्चर्यचकित व्यक्त करत आहेत सर." अशी खोचक कॅप्शन दिली आहे.

याआधी 20 ऑगस्ट रोजी सकाळी सीबीआयच्या पथकाने मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकला होता. हा छापा सुमारे 14 तास चालला. यादरम्यान, सिसोदिया आणि उर्वरित आरोपींविरुद्ध अबकारी धोरण प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत हा छापा टाकण्यात आला. मात्र, छापेमारीनंतर काय बाहेर आले, हे एजन्सीकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.