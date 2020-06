CBSE चा निकाल कधी? वाचा सविस्तर...

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड परीक्षेचा (सीबीएसई) निकाल कधी येणार या प्रतिक्षेत सध्या अनेक विद्यार्थी आहेत. मात्र, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. परंतु दहावी सीबीएसई बोर्ड परीक्षेचा निकाल ऑगस्टमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. तर बारावीचा निकाल कधी लागणार याबाबत संभ्रमता आहे. मात्र, यावर अंतिम निर्णय गुरुवारपर्यंत घेतला जाणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना व्हायरसमुळे सीबीएसई बोर्ड दहावीच्या विषयांच्या परीक्षा झाल्या तर बारावीच्या काही विषयांच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आता या परीक्षांचे निकाल येण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे आता या परीक्षांचे निकाल कधी येतात, याकडे विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. बारावी उर्वरीत विषयाच्या परीक्षा घेण्याबाबत संभ्रम आहे. त्यातच आता सीबीएसई बोर्डविरोधात काही पालकांनी सोशल मीडियावर टीका करत एक मोहीम सुरु केली आहे. यामध्ये उर्वरित परीक्षा घेण्यास सध्याची परिस्थिती सुरक्षित नाही, असे काही पालकांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यावर आता गुरुवारी 2 च्या सुमारास निकाल येण्याची शक्यता आहे. . दहावीचा निकाल ऑगस्टमध्ये? कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर दहावी, बारावी परीक्षेचा निकाल येण्यास विलंब लागला होता. दहावी परीक्षा पूर्ण झाली असली तरी त्याचा निकाल मात्र अद्याप प्रतिक्षेतच आहे. सध्या दहावी सीबीएसई बोर्ड परीक्षेचा निकाल येत्या ऑगस्टमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. बारावीच्या निकालाबाबत साशंकता कायम सीबीएसई बारावी बोर्ड परीक्षेचा निकाल कधी लागेल, याची चिन्हे अद्याप नाहीत. बारावी परीक्षेचे काही विषयांचे पेपर विद्यार्थ्यांना कोरोनामुळे देता आले नाहीत. त्यामुळे आता त्याच्या निकालाबाबत साशंकता कायम आहे. पालकांकडून सोशल मीडियावर मोहीम सीबीएसई बोर्डविरोधात पालकांच्या गटाने सोशल मीडियावर टीका करत एक मोहीम सुरु केली आहे. कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे उर्वरित परीक्षा घेण्यास सध्याची परिस्थिती सुरक्षित नाही, असे सांगितले.

