CBSE 10th Exam: सीबीएससी दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या तारखा जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

नवी दिल्ली : सीबीएससीनं दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार, १५ फेब्रुवारी २०२४ पासून या परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. या परीक्षेचं वेळापत्रकही सीबीएससीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. सीबीएससीच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन विद्यार्थ्यांना ही डेटाशीट तपासता येणार आहे. (CBSE releases date sheet for class 10th Board Exams Examinations to begin from 15th February 2024)