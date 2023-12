Parliament Security: संसद सुरक्षेसंबंधी केंद्राचा मोठा निर्णय; सुरक्षेची जबाबदारी आता खास सैन्याकडे

Central force CISF to handle parliament security instead of Delhi Police after massive breach last week

कार्तिक पुजारी नवी दिल्ली- संसद सुरक्षाभंगाप्रकरणी केंद्र सरकारडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता संसद सुरक्षेची जबाबदारी CISF कडे देण्यात आली आहे. महत्वाच्या ठिकाणी ही यंत्रणा असते. गृह विभागाच्या अखत्यारीत आता संसदेची सुरक्षा असणार आहे. याआधी संसदेची सुरक्षा दिल्ली पोलिसांकडे होती. (Central force CISF to handle parliament security instead of Delhi Police after massive breach last week) केंद्र सरकारने संसदेची सुरक्षा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्युरिटी फॉर्स Central Industrial Security Force (CISF) कडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. CISF ही केंद्रीय लष्कर दलाची एक विशेष तुकडी आहे. CISF ही केंद्र सरकारच्या अनेक इमारतींची सुरक्षा करते. १३ डिसेंबर रोजी संसदेत सुरक्षाभंग झाला होता. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.