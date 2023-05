नवी दिल्ली : दिल्ली सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल दिल्ली सरकरच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं नुकताच निकाल दिला. यामध्ये दिल्ली सरकारला दिलासा देत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारलाच असल्याचं म्हटलं होतं.

यामुळं केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांवर नामुष्की ओढवली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेशच पलटवण्यासाठी केंद्र सरकारनं नवा अध्यादेश आणला आहे. (Centre brings ordinance for creation of National Capital Civil Service Authority for transfer disciplinary action on officers)

दिल्लीमध्ये गट अ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच त्यांच्या बदल्यांसाठी केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण निर्माण करण्यासाठी अध्यादेश आणला आहे. १९ मे २०२३ रोजी हा अध्यादेश आणण्यात आला आहे.

केजरीवालांनी उपस्थित केले होते प्रश्न

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी दुपारी ट्विट करत केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पलटवण्यासाठी अध्यादेश आणण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप करताना त्यांनी नायब राज्यापालांच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

केजरीवालांनी ट्विट केलं होतं की, "नायब राज्यपाल सुप्रीम कोर्टाचे आदेश का पाळत नाहीएत? दोन दिवसांपासून सर्व्हिसेस सेक्रेटरींच्या नियुक्तीच्या फाईल्सवर अद्याप सह्या का झालेल्या नाहीत? केंद्र सरकार पुढच्या आठवड्यात अध्यादेश आणून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला पलवटवणार आहे का? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पलवटवण्याचं कट-कारस्थान करत आहे का? नायब राज्यपाल या अध्यादेशाची वाट पाहत आहेत का? त्यामुळंच ते फाईलवर सही करत नाहीएत? असे अनेक प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केले होते.