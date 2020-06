शाळांची वेळ आणि अभ्यासक्रम होणार कमी?

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनही लागू करण्यात आला आहे. परंतु आता यामध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार काही व्यवहार सुरु झाले आहेत. मात्र, शाळा-महाविद्यालये अद्यापही सुरु करण्यात आली नाहीत. याच मुद्द्यावरून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. केंद्र सरकार आगामी शैक्षणिक वर्षातील शालेय अभ्यासक्रमात आणि शाळांमधील तासिकांमध्ये कपात करण्याच्या विचारात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच आता सध्याची परिस्थिती पाहता आम्ही येत्या शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासक्रमात आणि तासिकांमध्ये कपात करता येईल का याबाबत विचार करत आहोत. याबाबतची मागणीही शिक्षक व पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विद्यार्थी आणि शिक्षकांची सुरक्षा हीच आमची प्राथमिकता

शालेय शिक्षणाबाबतच्या मुद्यांवर राज्य सरकारांकडून महत्वाच्या सूचना मिळाल्या आहेत. विद्यार्थी व शिक्षकांची सुरक्षा हीच आमची प्राथमिकता आहे. प्राप्त झालेल्या सूचनांवर निश्चित विचार केला जाईल. तसेच या सर्व सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, गृहमंत्रालय यांच्याकडेही पाठवल्या जातील, असेही पोखरियाल यांनी सांगितले.

In view of the current circumstances and after receiving a lot of requests from parents and teachers, we are contemplating the option of reduction in the syllabus and instructional hours for the coming academic year: Ramesh Pokhriyal, Union Human Resource Development Minister pic.twitter.com/4fooL4BZIc

— ANI (@ANI) June 9, 2020