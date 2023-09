नवी दिल्ली- भारतीय स्वातंत्र्य सैनानी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू चंद्र कुमार बोस यांनी भारतीय जनता पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. नेताजी बोस यांची विचारधारा जपण्यासाठी पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वातून आणि पश्चिम बंगालमधील नेतृत्वाकडून पाठिंबा मिळत नसल्याचे कारण देत त्यांनी भाजपला रामराम ठोकला आहे. बुधवारी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. (Chandra Kumar Bose the grandnephew of Netaji Subhas Chandra Bose resigned from the Bharatiya Janata Party)

चंद्र कुमार बोस यांनी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना पत्र लिहिले आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि शरदचंद्र बोस यांच्या विचारधारेचा प्रचार करण्यासाठी मला सहाय्य केले जाईल, असं भाजप प्रवेशावेळी मला सांगण्यात आलं होतं. पण, तशा प्रकारचं पक्षामध्ये काहीही घडत नाहीये, असं म्हणत त्यांनी भाजपवर नाराजी व्यक्त केलीये.