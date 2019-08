चांद्रयान-2 ने क्लिक केला चंद्राचा पहिला फोटो

नवी दिल्ली : चांद्रयान-2ने मंगळवारी (ता. 20) चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला. त्यानंतर चांद्रयान-2ने काडलेला चंद्राचा पहिला फोटो भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) प्रसिद्ध केला आहे.

चांद्रयान-2 चे लॅंडर विक्रम यांनी चंद्रापासून 2650 किमी उंचीवरुन हा फोटो काढला आहे. या फोटोमध्ये चंद्रावरील अपोलो क्रेटर आणि मरे ओरिएण्टल बेसिन ही दोन ठिकाणे स्पष्ट दिसत आहेत.

Take a look at the first Moon image captured by #Chandrayaan2 #VikramLander taken at a height of about 2650 km from Lunar surface on August 21, 2019.

Mare Orientale basin and Apollo craters are identified in the picture.#ISRO pic.twitter.com/ZEoLnSlATQ

