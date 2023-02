By

नवी दिल्ली : अफ्रिकेतून आणखी १२ चित्ते लवकरच भारतात दाखल होणार आहेत. याची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे, याची जोरदार तयारी सुरु आहे. उद्या हे चित्ते भारतात दाखल होणार आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं याबाबत ट्विट करुन माहिती दिली आहे. (Cheetahs 12 more cheetahs to enter India from South Africa arrival tomorrow)

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, भारतीय हवाई दलाच्या C17 ग्लोबमास्टर या विमानातून या चित्त्यांना भारतात आणण्यात येणार आहे. याच्या तयारीचे काही फोटो देखील त्यांनी ट्विट केले आहेत. यामध्ये बारा बॉक्समध्ये या चित्त्यांना सुरक्षितरित्या ठेऊन विमानानं पाठवण्यात येणार आहे.

दरम्यान, यापूर्वी ९ जून २०२१ रोजी दक्षिण अफ्रिकेतून ८,४०५ किमीचा प्रवास करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनी ५ मादी आणि ३ नर असे एकूण ८ चित्ते नामिबियातून मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात दाखल झाले होते. या चित्त्यांची प्रकृती उत्तम असून भारतीय वातावरणात त्यांनी आता बऱ्यापैकी जुळवून घेतलं आहे. यांपैकी एक मादी चित्ता प्रेग्नंट असल्याचं वृत्त होतं. त्यामुळं भारतात आता चित्त्यांचा आधिवास पुन्हा एकदा तयार होत आहे.

भारतात यापूर्वी चित्त्यांचा अधिवास होता, पण ५० वर्षांपूर्वी शेवटा चित्ता भारतातून नामशेष झाला. त्यानंतर भारतात चित्ता दिसणं दुर्मिळ झालं होतं. जगात सध्या ७,००० चित्ते असून यांपैकी बहुतेक दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोटस्वाना या देशांमध्ये आढळतात.