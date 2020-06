चीननं सहा देशांची जमीन घातली घशात; भारतात मोठी घुसखोरी

नवी दिल्ली - चीनची २२ हजार ११७ किलोमीटरची सीमा १४ देशांना भिडते. सर्वात जास्त देशांबरोबर सीमा असलेला चीन हा एकमेव देश आहे. विशेष म्हणजे या सर्व देशांबरोबर चीनचा सीमावाद सुरू आहे. चीनने सहा देशांच्या ४.११ लाख चौरस किलोमीटर जमिनीवर ताबा मिळविला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जमीन बळकावलेले देश

1) पूर्व तुर्कस्तान - पूर्व तुर्कस्तानवर चीनचा १९४९ मध्ये ताबा.

ताब्यातील प्रदेशाची ‘शिनजियांग’ प्रांत अशी ओळख.

तिबेटप्रमाणे शिनजियांगलाही स्वायत्त क्षेत्राचा दर्जा.

या प्रदेशातील ४५ टक्के जनता उइगर मुस्लिम व हान चिनींचे प्रमाण ४० टक्के. 2) तिबेट - चीनने २३ मे १९५०मध्ये तिबेटवर हल्ला करून ताबा मिळविला.

पूर्व तुर्कस्ताननंतर तिबेट हा चीनचा दुसरा मोठा प्रांत.

येथील ७८ टक्के जनता बौद्ध धर्मीय.

तिबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा यांचा भारतात आश्रय. 3) दक्षिण मंगोलिया - दुसऱ्या महायुद्धानंतर चीनने इनर मंगोलियावर ताबा मिळविला.

चीनकडून १९४९ मध्ये हा भाग स्वायत्त घोषित. 4) तैवान - १९४९ मध्ये चीनचे नामकरण ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ असे झाले तर तैवानची ओळख ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ अशी झाली.

दोन्ही देशांची एकमेकांना मान्यता नाही.

तैवान हा त्यांचाच भाग असल्याचा चीनचा दावा. 5) हाँगकाँग - हाँगकाँग हा पूर्वी चीनचा हिस्सा होता.

ब्रिटिशांबरोबर १८४२ मध्ये झालेल्या लढाईत चीनने तो गमावला.

ब्रिटनने १९९७ मध्ये हाँगकाँगचा ताबा चीनला दिला.

करारानुसार हाँगकाँगला पुढील ५० वर्षे राजनैतिक पातळीवर स्वातंत्र्य देण्यास चीनची मान्यता. 6) मकाऊ - मकाऊ ४५० वर्षे पोर्तुगिजांच्या ताब्यात होते.

पोर्तुगालने डिसेंबर १९९९मध्ये मकाऊचा ताबा चीनकडे दिला.

ताबा देताना हाँगकाँगप्रमाणे करार.

