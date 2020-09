चीनची कुरापत; सीमेवर भारतीय सैनिकांना लाऊड स्पीकरवर ऐकवली पंजाबी गाणी

गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीनमध्ये सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे. चीनकडून सातत्याने कुरापती केल्या जात असून भारतावर दबाव आणण्यासाठी चीनकडून सातत्याने काही ना काही खेळी केली जात आहे. फिंगर 4 याठिकाणी चीनने आता लाऊडस्पीकर लावले असून त्यावर पंजाबी गाणी लावल्याची माहिती समोर आली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार चीनने फिंगर 4 या परिसरामध्ये लाऊडस्पीकर लावले आहेत. भारतीय जवानांच्या देखरेखीखाली असणाऱ्या परिसरामध्ये जाणीवपूर्वक लाऊडस्पीकरवर पंजाबी गाणी लाऊन भारतीय लष्कराचं लक्ष विचलित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती मिळत आहे. भारतीय सैन्य या गाण्यामुळे शिथिल होईल असा चीनचा कयास आहे. सैन्यावर दडपण आणण्यासाठी हा मार्ग वापरला जात असल्याचं बोललं जात आहे.

China puts up loudspeakers at Finger 4, play Punjabi songs for Indian troops!

