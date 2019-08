'पुढचे पाऊल' संस्थेतर्फे स्पर्धा परीक्षेतील गुणवंतांचा दिल्लीत सत्कार

नवी दिल्ली : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना ध्येय निश्चितीबरोबरच प्लॅन बी तयार ठेवा. प्रशासकीय सेवेचे बदलते स्वरुप लक्षात घेऊन स्वतःत योग्य ते बदल करा. एक तरी परदेशी भाषा शिका. या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनपर सल्ल्यांनी भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या साठहून अधिक मराठी तरुणांचा सत्कार सोहळा शनिवारी (ता.24) राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत पार पडला.

'पुढचे पाऊल' या संस्थेतर्फे हा सत्कार सोहळा दिल्लीतील मावळणकर सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांसंदर्भात मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली आणि देशभरातील वेगवेगळ्या प्रशासकीय सेवांमधील मराठी अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन 'पुढचे पाऊल' या संस्थेची स्थापना केली आहे.

Pudhache Paul,a socio cultural association of officers trying to encourage civil servant aspirants holding its second event today. Toppers would be guiding those who are preparing forUPSC Civil Services. They will be felicitated too. Part of our commitment to the new generation! pic.twitter.com/Un9yQItAAQ

— Dnyaneshwar Mulay (@navnirmiti) August 24, 2019