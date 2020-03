मिनी ट्रक आणि लॉरीचा भीषण अपघात; ५ जण ठार

हैदराबाद : भारतात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या लॉकडाऊन आहे. मात्र, दुसरीकडे तेलंगणातील शमशाबादमध्ये एक भीषण अपघात झाला. या अपघातात 5 जण ठार झाले असून, सहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हे सर्व लोक आपआपल्या गावी परतत असताना हा अपघात झाल्याची माहिती दिली जात आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे सर्व व्यापार, दुकानं, व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहेत. त्यामुळे हजारो लोकांच्या हाताला काही काम नाही. त्यामुळे हे सर्व लोक आपआपल्या घरी परतत असताना हा भीषण अपघात झाला. ही घटना शमशाबाद येथे घडली. मिनी ट्रक आणि लॉरीची समोरासमोर धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता, की यामध्ये वाहनाचा अक्षरश: चक्काचूर झाला. यामध्ये 5 जण ठार झाले असून, ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या सर्व जखमींना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

5 persons died&6 injured after collision between lorry & mini truck in Shamshabad,Telangana. Mini-truck was carrying 30 people who were going to Raichur,Karnataka amid #CoronavirusLockdown. Injured shifted to hospital: R Venkatesh,Circle Inspector,Shamshabad Rural Police Station. pic.twitter.com/XWmOSV86gW

